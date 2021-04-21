阿里（9988）旗下阿里雲宣佈推出「雲行情」產品，在透過一站式雲端解決方案，為券商、銀行、私募基金、信託、互聯網資訊和金融科技公司等提供實時股票、期貨、衍生產品、指數等多種金融市場行情資訊。

公司指，「雲行情」基於阿里雲全球容災網絡系統，通過專線與交易所主站資訊直接連結，目前已實現了港股和美股的實時行情資訊全球服務共享，解決方案將大大降低金融機構獲取行情資訊所需付出的技術開支和其他成本。香港方面，阿里雲和港交所（388）合作，提供港股的實時行情資訊共享服務。

現時「雲行情」擁有納秒級數據計算能力、可在單一交易時段內處理15億次以上的指標數據運算，能為不同規模的企業提供每秒推送千萬條行情資訊的服務。

阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星表示，以往企業獲取行情資訊主要有幾個途徑，一是直接向各交易所申請實時資訊產品使用牌照，二是向第三方供應商購買行情資訊轉發，三是按照行情資訊接口標準進行技術接入。這些方式需要企業本身有較高的技術能力，而且費用也較高昂，「雲行情」望支持客戶運用雲技術，快速定制多樣化報價服務。

港交所市場數據部主管潘添鳳表示，期待與不同的服務供應商合作並推陳出新，為市場提供更多數據產品和服務。「雲行情」現已獲包括雲鋒金融（376）、興證國際（6058）等香港金融機構採用。

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