今年可謂是投資界奇怪的一年，繼reddit股份事件後，連狗狗幣（Dogecoin）都已經創出新高，以過往思維模式思考的話實在會對狗狗幣的爆升摸不著頭腦，首先狗狗幣的潛在供應量和總共將被限制為2,100萬個的比的幣不同，只要有礦工繼續建造區塊鏈，就會創造更多狗狗幣，換言之理論上是無限供應無限。更別忘記，狗狗幣和其他「高大上」擁有disruptive的虛擬貨幣有別，當初只用作在網路世界「給小費」，表達分享和感謝，簡而言之，並無特別作用，而創作者當初亦只是因為開開虛擬貨幣玩笑而製作狗狗幣。可是自2013年面世起，狗狗幣已上升了600多倍，近5年更是狗狗幣的天下，若在2016年投入1,000美金買入狗狗幣，現在已值100多萬美金，遠勝投資於虛擬貨幣龍頭以太幣（現值27萬多美金）及比特幣（現值14萬多美金）。

若計及基本因素，實在難以明白為何狗狗幣和GME能維持高估值，但背後反映了市場參與者的兩大邏輯──文化和情緒。參與狗狗幣，與其說為了甚麼未來想像空間，倒不如直接點說對虛擬貨幣的揭桿起義式文化認同和期待泡沫狂潮時瘋狂情緒的來臨。

雖說很多人會把這類泡沫和當年的鬱金香泡沫比較，認為只是一種無意義的投機，現在佢處於泡沫中央，結果當無從得知，但從現象來看，多得互聯網及通訊軟件，這類型文化傳遞以及FOMO、期待的情緒的投資機會，會比鬱金香來得更快、更密集，甚至是不可逆轉的投資方式，只會越來越多這類型的投資物出現。正如索羅斯所說，見到泡沫應該是要擁抱，並在爆破前逃出，越多這類純捕捉市場情緒（market sentiment）對投資者而言絕對是好事，更易獲得超額回報，話雖如此，前提當然是要強化風險管理和資產配置的比重，而非一注獨贏。

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