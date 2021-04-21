香港寬頻（1310）公佈，至2月止6個月收入為62.29億元，按年升40%；EBITDA為13.12億，按年升2%，股東應佔利潤減少63%至4,856萬元，如計入無形資產攤銷（扣除遞延稅項抵免及有關期間產生的直接成本） 及其他非經常項目，經調整淨利潤按年升12%至3.85億元。每股盈利3.7仙，派中期息39仙。

收入及EBITDA按年增加，主要來自順利整合WTT及HKBN JOS，為集團帶來營運效益所致，其中企業方案 收益按年增加15%至26.16億元。

住宅方案收益按年下跌2%至12.24億元，主要由於去年3月援助疫情的月費減免計劃的後續影響，以及流動通訊服務收益下跌所致。至2月底住宅業務寬頻用戶為88.6萬，按年持平；話音用戶48.5萬，按年跌3%；企業業務寬頻用戶11.8萬，按年升2%；話音用戶43.4萬，按年跌4%。住宅ARPU（計入免一個月月費）為189元，按年跌1%。流動通訊ARPU為108元，按年跌6%。

公司持股管理人及執行副主席楊主光提到，在企業市場方面，公司的一系列收購，包括WTT以擴大電訊覆蓋範圍，以及JOS以增加系統整合能力這兩大變革性整合，帶來了最深遠的改變，由專注於專類銷售，轉變成為以單一聯絡人進行客戶關係管理。

楊主光：港視係中一，我哋係小一

香港寬頻早前力谷旗下網購平台HOME+。公司指，自2020年11月正式推出以來，營運約四個月後已錄得理想成績。期內與超過500間商戶及品牌合作，每日平均定單量由去年11月時每日約100宗，增至今年2月每日約700宗，更曾錄得最高單日訂單量約2,000宗。

香港寬頻執行副主席楊主光表示，公司經電訊業務接觸客戶覆蓋範疇為100萬，假設每個家庭有3個人，當中1個人為公司客戶，可以擴展至300萬人市場。香港家庭在超級市場每個月約花費2,300元，HOME+可透過和商戶合作，為消費者提供優惠，從而搶佔市場，造成三贏局面。

楊主光續指，HOME+目前有和大昌行、嘉里物流（636）等合作，歡迎其他合作夥伴，「唔係淨係單打獨鬥」，雖然市場有很多競爭者，但目前電商市場只佔傳統零售市場10%，因此「歡迎同我一齊搶市場」，未來會增設線下店。

而對比昔日拍檔王維基旗下香港電視（1137）HKTVmall，今年2月平均每日訂單數量為3.35萬，約為HOME+的47倍。楊主光指香港電視已進入市場6、7年，「如果佢係Form1，我哋係小一」，因此要比較就應該用6、7年前的成績比較，他形容「我哋都算品學兼優嘅學生」。

公司指HOME+於今年上半年對集團經營業績的財務影響甚微。截至2月底，集團於HOME+相關合營企業有資本承擔4,000萬元。而整合WTT及HKBN JOS大幅提升合併後集團的實力，有助擴大企業市場客戶覆蓋率。

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