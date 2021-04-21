台灣《蘋果日報》報道，台積電創辦人，已退休的張忠謀今早在「2021大師智庫論壇」以「珍惜台灣半導體晶圓製造優勢」發表演講。

談到各界關注的中國傾全力發展半導體方面，張忠謀認為，中國的競爭在過去20年、投資數百億美元之後，半導體製造仍然落後台積電5年以上，邏輯半導體設計也落後美國及台灣1至2年。

張忠謀說，台積電曾爭取英特爾投資未能成功，「當時對方也是有點看不起」，現在英特爾卻宣佈跨足晶圓製造，自己覺得「相當諷刺」。對於南韓在晶圓製造領域上競爭，張忠謀說三星是台積電的強勁對手，主要是韓國在發展半導體方面跟台灣相似。

至於尋找台灣下一個「護國神山」方面，張忠謀分析，假如護國神山的定義是對全世界重要，台灣又有高市場佔有率的行業，要找到台灣潛在優勢又對全世界重要的行業，其次是要有創新產品或商業模式以及多年經營及努力，但張忠謀坦言「難」。

他的結論是，半導體製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，也是第一個台灣在世界競爭得到相當優勢的行業，這優勢得來不易，守住亦不易，希望政府、社會、台積電本身要「努力守住」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略