全球疫情反彈，但騰訊雲今天宣佈與韓國仁川旅遊發展局合作，提供「智慧旅遊」解決方案，為旅遊業復蘇做好準備，期望吸引來自亞太區及至世界各地旅客到訪韓國，協助恢復旅遊業。

仁川旅遊發展局將借助包括微信廣告和小程序等工具、向旅客提供旅遊與文化建議。騰訊雲亦會為仁川提供一站式智慧旅遊解決方案，讓旅客將喜愛的酒店加入書籤、查看當地天氣預測、探索當地購物、導遊、餐廳、風景及旅遊勝地、下載優惠券、發掘旅遊景點地標和路線，及透過小程序退稅。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹相信合作更能彰顯騰訊雲在支持全球旅遊局、旅遊及酒店行業的能力。

仁川旅遊發展局副總裁 Lee Gun Woo稱當地旅遊業須進一步接觸中國旅客，了解他們的喜好和習慣，希望透過與騰訊雲合作，能有效地照顧及滿足中國旅客。

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