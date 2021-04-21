內媒報道，中國人民銀行前行長周小川4月21日在博鰲亞洲論壇上指，全球為疫情復蘇需付出包括通脹在內的一定代價。

據《中證報》，周小川指在救助經濟實體、加速復蘇、克服疫情的中必然需要花費一定的代價，最明顯的可能是通脹，但也不一定是傳統意義上的通脹。他表示目前全球宏觀政策的溢出性愈加明顯，因此全球擴張性宏觀政策的影響必然會產生傳導，需進一步研究它的影響渠道和形式。「宏觀政策無論怎麼制定都得有一個度的把握，也就是希望它所達到優點和功能最大化，同時副作用最小化。」

周小川亦談及數碼人民幣，指數碼人民幣跨境使用問題，主要看人民幣的份額。周小川表示，數碼人民幣目前在跨境使用還是以服務小額為主，亦不認為數碼人民幣會對全球金融系統造成嚴重的衝擊或破壞。

至於一帶一路國家的債務，周小川認為不應輕易去提抹零和消債，會造成道德風險，同時造成令這些國家評級下降，影響新融資。

隨著社會注重綠色低碳的意識提高，投資人和存款人相應的風險意識也會提高，周小川指會拉大綠色的和非綠色的資產之間的價格差距。

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