【本報訊】新地（016）旗下屯門新盤御海灣II，是近期少有以現樓推售的全新盤，發展商過去周末連環推出三張價單，昨落實首個銷售安排，將於周六上午開售首輪129伙，單位折實平均呎價18,696元，一房戶入場費567.8萬元。

發展商指，御海灣II本周六推售129伙，當中128伙分別來自首三張價單，實用面積299至678方呎，包括70伙一房、58伙兩房及1伙特色戶，折實價介乎567.8萬至855.81萬元，呎價16,186至20,940元，折實平均呎價18,696元，市值近9億元。另外推出1伙單位招標。開售日期為本周六早上9時15分起，將於本周五下午2時截票，同日抽籤。市場消息指，至昨晚7時半，御海灣II已經收到超過1,100票，以周六首賣129伙價單計，超額認購約7.6倍。

同系沙田多石街瓏珀山昨上載第2張銷售安排，推出53伙以招標形式發售。推出的單位涵蓋三房至四房，以及特色戶。

晉環首批不設開放式

今年鐵路盤重頭戲、港鐵（066）及路勁地產（1098）等發展的黃竹坑港島南岸晉環即將本周開價，首批單位將不設開放式戶，周末將開放示範單位予公眾參觀。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫稱，港島南岸分六期發展，旗下晉環上周上樓書，顯示項目有34層住宅樓層，住戶揸車可由公家車路直上住宅平台，毋須轉升降機，設計類似九龍站上蓋物業，港島區現只有港島南岸有此設計。封海倫表示，晉環將於本周開價，周末開放示範單位予公眾參觀。首批不少於160伙，包括一至三房單位，開放式戶未於首批價單推出。