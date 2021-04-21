下午4時
歐洲股市早段和美國三大指數期貨均升，惟納指期貨續跌。納指期貨跌0.26%或36點，至13,757點，道指期貨升0.12%，至33,745點；標普500指數期貨升0.06%，至4,129點。
德國DAX指數升0.45%；英國富時100指數升0.63%；法國CAC40指數升0.65%；意大利富時MIB指數升0.86%。
中概股富途（FUTU）日前宣佈發行950萬股ADR，單日跌23.43%，盤前續跌近2%。Netflix（NFLX）第一季新增訂閱用戶遠差過市場預期，盤前跌8%。半導體設備生產商ASML（ASML）第一季淨利潤按年升2.4倍，至13.31億歐元，好過市場預期，盤前升4.17%。
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
掌握理財智慧 感受生活品味
investMAN全新網頁 優雅登場
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略