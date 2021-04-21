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美股消息｜富途盤前續跌近2% 半導體設備生產商ASML業績勝預期 盤前升4%

1小時前

下午4時

歐洲股市早段和美國三大指數期貨均升，惟納指期貨續跌。納指期貨跌0.26%或36點，至13,757點，道指期貨升0.12%，至33,745點；標普500指數期貨升0.06%，至4,129點。

德國DAX指數升0.45%；英國富時100指數升0.63%；法國CAC40指數升0.65%；意大利富時MIB指數升0.86%。

中概股富途（FUTU）日前宣佈發行950萬股ADR，單日跌23.43%，盤前續跌近2%。Netflix（NFLX）第一季新增訂閱用戶遠差過市場預期，盤前跌8%。半導體設備生產商ASML（ASML）第一季淨利潤按年升2.4倍，至13.31億歐元，好過市場預期，盤前升4.17%。

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