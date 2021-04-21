「富豪飯堂」福臨門第三代太子徐德強財困多時，上月申請債務重組，有專欄作家昨日不點名暗示「大劉」劉鑾雄早年拒絕借錢，又撬人二廚。大劉今天澄清，沒有向福臨門廚師挖角，又指當年徐德強向他借錢時無計劃還，才拒絕借錢，大劉亦勸過他申請破產，不要再累積新債。

專欄作家周顯昨日（20日）於《明報》撰文，評論徐德強作出債務重組，令多名債主變苦主，文中提及「據說最聰明的是某位頭文字『L』的富豪，在貴賓房一聽到『借錢』二字，非但不借，還撬了其二廚，作為他的家廚，從此絕足不去。」

周顯未有提及「L富豪」身份，但大劉早年曾聘用前福臨門廚師為其家廚。大劉發言人就有關暗示作出澄清。

徐德強被問如何還錢嚇窒

發言人表示，早年徐德強曾經前往大劉的辦公室，當面拜託劉先生借錢，但被問到有甚麼還錢計劃時，「徐先生當場被嚇至目瞪口呆」，大劉才沒有借錢。事件後約一年間，大劉都如常前往福臨門用膳，而在其中一次用膳時，徐德強在貴賓房門口又向大劉提出借錢，大劉便「勸他申請破產，不要再累積新債。」

大劉再度澄清挖角說法，發言人指，大劉有一次在福臨門點了一份乾炒牛河，發現水準及不上之前的一成，向樓面同事查問之下，方知道乾炒牛河由一班新廚師製作，而之前的一班廚師已經被辭退，徐德強亦就辭退一事，以短訊告知大劉。大劉就大嘆其「傻仔」，辭退了一些廚藝精湛的好廚師，約兩個月之後，這班被福臨門辭退的廚師，便成為了大劉的家廚。

聘用被炒福臨門廚師 沒有挖角

大劉重申，早於2017年表明這班廚師不是仍在福臨門工作時被挖角，而是離開了福臨門後未有工作，大劉才僱用為家廚，原因是不想廚藝失傳。去年大劉太太陳凱韻（甘比）亦在社交媒體解釋，大劉不再光顧福臨門，主因是換了大廚後食物水準不斷下降，完全不符合其個人要求。

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