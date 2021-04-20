【本報訊】工商物業價格未見反彈，不少投資者趁低入市。盛滙商舖基金最新以1,338萬元，購入土瓜灣地舖，隨即叫高近一倍價錢放售。

盛滙商舖基金創辦人李根興（圖）指，最新斥1,338萬元購入土瓜灣銀漢街29號舖，面積約1,100方呎，呎價約12,164元；該基金隨即叫價2,600萬元放售，較買入價高1,262萬元或約94%。

據了解，舖位目前由車房以每月2.4萬元租用，租金回報約2.1厘；若以放售價計，料新買家可享租金回報約1.1厘。原業主2013年1月以1,245萬元買入舖位，持貨八年，賬面微賺93萬元或約7.5%。

事實上，盛滙商舖基金早已於淡市密密掃平貨，並在入市後即提價於市場叫售，包括上月分別以3,550萬及5,080萬元，購入灣仔兩地舖，隨即叫高最多七成價錢放售。連同最新購入土瓜灣舖位，該基金今年已暫斥約1.4億元入市。

威靈頓街商廈1.8億放售

另一方面，中原工商舖黃泳珊表示，九龍灣宏照道6號鴻力工業中心A座地下A08室，面積約1,031方呎，新近以月租約5.2萬元獲承租，較舊租金約4.8萬元，上升約8%。

美聯商業蕭惠碧指，中環威靈頓街83號全幢，業主最新以意向價1.8億元放售。上述物業為樓高7層商廈，另設有一層地庫；每層面積約453.35方呎，總面積約3,626.8方呎，以意向價計，呎價約49,631元。