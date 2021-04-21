滙控（005）啟動重返亞洲策略，4名高層下半年由倫敦調回港。《彭博》引述知情人士指，本身歐洲虧損引致集團花紅池下跌，已經令到大中華區高層不滿，他們更擔心隨着更多管理層進駐香港，會令工作匯報架構模糊、體制官僚，拖慢進軍中國市場步伐。

隨着該行投資銀行、商業銀行和財富管理部門的全球負責人由倫敦遷至香港，該行高層估計將會與本身工作上高度自主的亞太區行政總裁王冬勝出現磨擦。報道引述消息人士指，王冬勝已對高層改駐香港所產生的額外開支表示不滿。

同一時間，該消息人士亦有引述部份員工對於更多高層進駐香港感到鼓舞。

該消息人士又指，本月14日滙控舉行一項全球電話會議，當中將會遷港的投資銀行部聯席主管Greg Guyett在電話裏自發地提及這次調動並不是因為亞洲營運不善，同時強調會繼續監察歐洲及美國業務。證明倫敦方面亦意識到上述問題。

而部份在會議上的人都對於他這番言論感疑惑，有部份人則感到他是希望肯定員工表現及亞洲區貢獻。滙控行政總裁祈耀年在同一個電話會議上指出，亞太區是該集團長遠增長引擎，更多高層進駐香港反映其重視。

就上述報道，滙豐發言人回覆查詢時僅表示，亞太區是集團環球銀行及資本市場、工商金融，以及財富管理及個人銀行三大業務的長遠發展重點，相關環球業務主管常駐香港的決定，反映集團領導層對高增長市場的重視。

滙控收市跌2%，至45.2元。該公司將於4月27日刊出今年首季業績。

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