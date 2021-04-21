《彭博》引述消息人士指，人行擬接手華融系逾千億元的部份非盈利資產。在香港，華融系動作過去數年一直惹市場關注，包括曾被獨立股評人David Webb納入「謎網26」不能沾手的股票名單內，以中國華融（2799）、華融投資（2277）、華融金控（993），及藍鼎國際（582）為網絡核心。

「謎網26」以中國華融（2799）、華融投資（2277）、華融金控（993）以及藍鼎（582）為核心，透過多間海外公司及人頭持有其他上市公司。民生銀行（1988）、綠地香港（337）等大型公司亦榜上有名。

跟華融有直接關係的包括興業太陽能（750）、超人智能（8176）、港橋金融（2323）、豐盛控股（607）、卓爾智聯（2098）、衍生集團（6893）、民銀資本（1141）、中國軟實力（139）、未來世界金融（572）、民眾金融（279）、柏榮集團（8316）、綠地香港（337）、弘達金融（1822）、平安證券（231）、中新控股（8207，已退市）、成實外教育（1565）、首控集團（1269）、麥迪森（8057）、百德國際（2668）、新體育（299）、中國金洋（1282）。

然而，部份涉事公司在「謎網26」爆出後已改名換姓，包括興業太陽能改為水發興業能源；港橋金融改為融科控股；中國軟實力為中達集團；柏榮集團改為全通；弘達金改為中木國際；新體育改為寶新置地；中國金洋改為寶新金融等。

自華融問題接連爆出後，涉事公司股價大多一沉不起，關連人士下場均慘淡。中國華融市值曾逾千億元，目前只剩255億元；卓爾智聯市值亦曾高達635億元，但最新僅67.2億元。民眾金融遭清盤，由新世界（017）執行副主席鄭志剛入主。首控集團亦因8.63億元債務糾紛，面臨清盤危機；而華融金控亦於去年10月成功私有化華融投資。

而華融靈魂人物、前董事長賴小民下台後，被中共指控受賄貪污，涉及金額高達21.44億元人幣，以及重婚等罪，今年被處決，個人全部財產遭到沒收。

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