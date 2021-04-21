「豬肉大王」林曉毅過去淡市掃入多項物業，惟近月頻頻沽物業套現；最新以14.35億元售出位於葵涌的集團總部，市傳由美國投資基金承接。

據土地註冊處資料，由佳寶食品超級市場老闆林曉毅持有、位於葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心（前身為樂基工業大廈），全幢面積約29.17萬方呎，於上月底以14.35億元易手，呎價約4,919元；較市傳早前叫價18億元大減3.65億元或約兩成。市場消息指，新買家為美國安祖高頓基金；據悉佳寶將售後租回物業，新買家可享租金回報約4厘，即佳寶每月租金料涉約478萬元。

至於原業主林曉毅2010年6月以3.48億元購入上述物業，及後用作集團總部；現持貨逾10年，賬面獲利10.87億元，物業期內勁升3.12倍。

事實上，佳寶去年傳出放售逾十多項物業，近月更密密出貨，包括1月中沽出大圍積存街老人院，套現2.05億元。

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