中國華融（2799）旗下子公司華融國際昨晚（20日）宣佈，今年首季扭虧為盈，各項經營指標按時完成進度，未來將聚焦三大任務，包括攻堅流動性管理、清收化險、穩健展業，以減低風險敞口。市場估計，華融國際主打海外融資事務，或需負擔母企220億美元債券中的大部份，惟目前債務償付能力偏弱。

彭博價格顯示，華融2025年到期、票面利率5厘的美元債券，每1美元面值上升1.8美分，至83.8美分；票面利率4.5厘，每1美元面值上升3.8美分，至77.2美分，較近日跌幅收窄。

市場對中國華融的財務狀況及債務重組憂慮蔓延，使其相關債券遭拋售，如果中國華融破產重組，將成為中國90年代末至今最嚴重的金融危機。有消息指中國金融監管部門已協調多家銀行，針對華融相關貸款「不抽貸」，並準備好隨時出手打救。

華融國際持有的華融金控（993）早於4月1日起停牌，稱相關審計尚未完成，目前仍就個別資產的估值與核數師進行商討，並需向核數師提供進一步資料以供其完成相關審核程序，故延遲刊發去年業績。

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