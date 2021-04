不足一星期,比特幣(Bitcoin)由歷史高位逾6.5萬美元跌至約5.5萬美元!愛回帶,2021年2月,有末日博士之稱的經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)質疑馬斯克,在Tesla投資比特幣之前發佈的有關推文是一種市場操縱行為,證交會(SEC)應該就此進行調查。

當時,比特幣以近4.9萬美元創出歷史新高。再回帶,2018年10月,魯比尼在國會聽證會上狠批比特幣等加密貨幣根本就是「所有騙局和泡沫之母」。當時,面世十周年的比特幣一度跌穿7,000美元,比1年前高位蒸發超過一半。究竟,比特幣是騙局還是泡沫?

激勵女友的投資貼士:泡沫深不可測,騙局反而有迹可尋。

有學術研究分析了2013年期間一連十個月的比特幣在Mt. Cox exchange的交易數據,分析結果顯示每有可疑交易,比特幣的幣價便平均上升4%,因為比特幣的升跌有人為操控之嫌:The suspicious trading activity of two actors were associated with a daily 4% rise in the price, which in the case of the second actor combined to result in a massive spike in the USD-BTC exchange rate from around $150 to over $1,000 in late 2013.

Babe質疑我:「你啲芝加哥學派,乜都話唔係泡沫。」我引述芝大法馬教授名言:「關於泡沫,我想要一個有系統嘅方法去識別佢。呢個簡單嘅建議,你要有能力預測泡沫幾時爆破,但到𠵱家所有試過嘅測試都係失敗。統計學上,我哋仲未搵到方法去識別泡沫。」女友問:「最叻都係事後孔明,咁末日博士畀唔到投資貼士喎。」我同意:「泡沫,通常係話啲散戶唔理性咁跟風。反而真係人為操控的話,估中背後莊家嘅心理同策略,有機會搭番轉順風車呢。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/