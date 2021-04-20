【本報訊】不少港人熱愛「儲磚頭」，惟本港樓價長年高踞不下，相關買家轉戰世界各地置業。經絡按揭轉介數據顯示，去年全年申請大灣區按揭宗數按年勁升逾三倍；其中工銀亞洲旗下「灣區置業通」去年申請數量更錄逾10倍升幅。

工銀：珠海中山最受捧

工銀亞洲2019年推灣區置業通，為港人提供大灣區一手住宅物業按揭及現契國內物業融資轉介等服務。集團零售業務與財富管理部總經理梁翠兒（圖）指，去年透過上述服務申請按揭數量按年增逾10倍，而今年首季數量更達去年全年約四成。其中以珠海及中山為港人熱門置業城市，申請數量分別佔60%及25%。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦補充，工銀亞洲提供相關貸款利率低至P-2%，屬市場最低息口機構，並較港人直接於國內承造按揭的息率為低；加上該行以港息港元結算，滙率波動風險轉由銀行承擔，更便利買家。

經絡按揭轉介數據顯示，去年全年申請大灣區按揭宗數按年增逾三倍；截至今年4月中，相關申請宗數亦比去年同期升逾四成。在申請個案中，有51%港人為購入深圳區一手物業，冠絕各大灣區地市；其次則為中山，相關佔比達23.1%。

美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成稱，去年深圳、珠海、佛山等熱門城市樓價均錄升幅，相信隨着大灣區內基建越趨成熟，今年相關樓價升幅可看高一線，料平均升5%至8%。