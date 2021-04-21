近日網上流出阿里巴巴（9988）創辦人馬雲出現在一酒吧，更稱「馬雲長肥了，而且不只是一點點！」

照片所見，馬雲與朋友一起現身某酒吧，他有講有笑，似乎未受到公司連番打壓影響心情。而身後有大量黑衣人，疑似是保鑣。有網民稱：「說馬雲這是壓力大還是最近罰款的問題，怎麼長肥了這麼多？還是說退位之後，馬雲生活好了就長肥了？」

馬雲本身有開設酒吧「HHB平頭哥」，2019年一月杭州店開張時，更邀請到藝人汪涵、蔡康永、馬東、高曉松、大S等出席捧場。他當時指酒吧不是以賺錢為目的，「就想有一個能為大家提供好酒、好音樂、好朋友的地方。」而阿里旗下晶片公司亦稱作「平頭哥半導體」，平頭哥是蜜獾的別稱，號稱是「世界上最無所畏懼的動物」。

早前有報道指，馬雲的螞蟻集團被中央「拆骨」成金融控股公司後，仍未解除中央疑慮，市傳螞蟻亦正研究馬雲退股並交出控制權，包括考慮將股份轉讓予國家，之後便有機會重新上市。分析指失去馬雲靈魂人物，就算螞蟻再上市，估值也會進一步下跌。

上月《金融時報》報道，經飛行追蹤公司Radarbox提供的數據，上市被煞停的螞蟻集團創辦人馬雲，其私人噴射機有多次出入北京的紀錄。

自螞蟻上市被煞停後，噴射機行程明顯放慢。在去年十月前，馬雲平均每三日飛行一次。到今年一月和二月，他每周只飛行一次，主要前往北京和海南島，早前彭博報道，他曾在海南島打高爾夫球。

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