五一黃金周臨近，概念股已開始落鑊，濠賭、旅遊、航空、消費乃傳統資金追捧對象，從近期走勢出發，破頂後整固中的同程藝龍（780）最靚仔。集團主要提供線上平台旅遊相關服務，包括預訂住宿服務及交通票務，食正假期出走概念。又上邊冇蟹貨，比起其他概念股，少一道阻力。

最重要的是，近日獲得券商大摩的加持。該行日前發表報告，指今年3月收入按年已回復正增長，其中酒店訂房量增長達80%，預計在需求積累、疫情期間的投資以及經濟回勇下，2022年盈利增幅逾30%；與微信合作續約至2026年，亦有利價值重估，故上調目標價至22元，評級為增持。

有摩笛加持，加上炒作攜程（9961）影子股概念，股價近月沿10天線走高，周一破頂後整固，正為吸納之時，短線用19元作蝕位，博回氣再上，以大摩目標價計，潛在升幅12%。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略