ASM太平洋（522）公佈，今年首季收入為43.36億元，按年升45.6%；盈利為5.28億元，按年升21倍（不計入去年已終止經營業務），每股盈利1.27元。

ASM太平洋中午報115元，升14.42%。

期內新增訂單總額創歷史新高，達78.3億元，按年及按季分別增加73.4%及 86.4%，主要由半導體解決方案分部產品的需求主導；毛利率大幅提升至39.6%，按年及按季分別增加268點子及412點子，主要由於半導體解決方案分部收入貢獻相對較高。

公司指，全球數碼轉型勢頭加快，持續推動對個人電腦、連接性及高性能運算設備的強勁需求、汽車電動化的增長，以及5G在全球推出，令客戶特別為封裝及組裝要求部署資本等，都有利公司業績。

ASM太平洋行政總裁黃梓達於業績會上表示，首季收入增長強勁，主要由於全球數碼化轉型，居家辦工、學習等提升半導體需求。但他料第二季增長轉趨平穩（moderate），但長遠看好業務發展。

業績提到至3月現金及銀行存款結存創新高達46.1億元，問到會否考慮併購、派特別息等方案，他指出現時討論派息言之尚早，要參考第二季業績表現再作考慮，而公司一直評估可收購的機會，而資金亦會用於增加庫存，提高對客戶交付承諾。

黃梓達亦提到，首季毛利率大幅提升，主要由於毛利率較高的半導體解決方案（44%）新增訂單總額增長高於SMT（電子零件直接焊接至印刷線路板表面之技術）解決方案（32.2%），問到來季的表現，首席財務總監周珮芬表示公司沒有對毛利率作出指引，但公司戰略計劃旨在提升利潤，在銷量上升及產品組合調整下，長遠能提升毛利率。

黃梓達亦補充，汽車電動化為長期趨勢，公司半導體及SMT解決方案有良好定位，相信能穩定需求。對於晶片原料短決，他指出公司會迅速監察局勢，將增加外判產能，使供應符合客戶的需求。

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