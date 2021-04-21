醫美概念股炒風持續發酵，本欄愛股之一必瘦站（1830）已升上太空，周初推介另一概念股四環醫藥（460），短短兩日炒高逾20%，足見資金的瘋狂程度，要尋找下一梯隊，我會揀神冠控股（829）。

神冠（829）以製造及銷售食用膠原蛋白腸衣產品起家，但近年成功將膠原蛋白應用至製造及銷售藥品、護膚品、保健用品及生物活性膠原蛋白產品，完美化身成為美容產品股。去年疫情下盈利仍有20%增長，足見產品受歡迎程度。未來發展方面，護膚品產業將加大「露仙娜」產品鏈的開發，增加開發多個「膠原姬」新產品系列；醫療器械產業則有多個臨床試驗進行及準備中，包括「膠原蛋白骨修復材料」（即人工骨），以及「膠原蛋白止血綿」，增長動力毋庸置疑。

另一個亮點在於財務狀況靚爆鏡︰定期存款2.8億，手頭現金7.2億，扣除銀行借貸1.5億，淨現金達8.5億，相當於最新市值14億的6成。集團派息政策亦慷慨，上市十多年均有派送，近5年更派埋特別息，最新股息率13.6厘，冠絕同業。近日走勢初現突破，只要守住0.4元大關，一旦炒風殺到，以其估值（13倍）及含金量，唔易估頂。

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