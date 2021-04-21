隨着疫情緩和，市場投資氣氛轉好，大額物業買賣湧現。第一太平戴維斯最新發表報告，本港首季工商物業成交宗數按季升1.2倍，其中成交金額達1億元或以上的「重磅」買賣，總成交額更錄約129億元。

第一太平戴維斯報告指，受惠非住宅物業撤辣，加上工商物業價格普遍已大幅下調，不少投資者趁機入市；首季工商物業成交宗數按季錄1.2倍升幅，並較去年同期勁升2.6倍。期內單宗成交金額達1億元或以上的全幢物業及主要業權的大宗買賣，相關總成交額為129億元。

第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光指，疫情逐步緩和，兩地通關指日可待，不少投資者復出尋寶，帶動整體市場氣氛好轉，工商物業交投增加，其中價格介乎5,000萬至1億元的「大碼貨」近期亦屢錄承接。

袁志光續指，市場最壞的時刻已過去，料各個板塊將迎來復蘇。不過，由於在家工作（WFH）等疫情新常態持續，寫字樓需求驟減，加上新供應陸續登場，相信相關市場未來復蘇速度將較其他板塊緩慢。

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