【本報訊】仍在停牌的保利協鑫（3800）公佈去年12月底止未經審核年度業績，收入為146.2億元（人民幣．下同），按年跌24%，虧損則達62.54億元。

工程觸礁 股份停牌

公司曾指尚未與核數師達成一致的財務業績，事件涉及一間附屬公司江蘇中能硅業科技發展於2019年訂立的一份工程、採購及建築合約並已預付款項5.1億元。由於COVID-19影響，該項目未能按約定進行，於2021年4月，江蘇中能終止協議，並收到不遲於2021年10月應付的4.6億元商業票據，作退還預付款項。公司正評估事項，由於需時解決，無法確定及發佈2020年全年業績。

保利協鑫停牌令市場聯想六年前的漢能爆煲事件。2015年5月20日，漢能在股價大跌50%後突然停牌，及後亦被證監會勒令停牌，其中與母公司的大額關連交易成為調查重點，震撼中港股壇，最終於2019年退市。

保利協鑫和漢能同樣是「一條龍」經營光伏業務，亦同時是北水愛股。翻查資料，2020年11月至2021年3月3日，南向交易日共85日，其中的75日，保利協鑫都是港股通（深圳）買賣首十大成交活躍股份，「北水」總資金淨流入達21.7億元，北水持倉比例佔超過20%。

在港股通助攻下，保利協鑫於2月高見3.88元，較一年低位累升17倍；股價3月開始偏軟，一個月累計跌35%，停牌前收報1.98元，與漢能的升幅相若，但論成交規模，保利協鑫難與之匹敵。

信永中和會計師事務所合夥人盧華基指，若公司未能盡快復牌，有機會觸發公司違反借貸協議；股東若有抵押股票，停牌後抵押品價值會歸零，公司、股東資金鏈將雙雙斷裂。