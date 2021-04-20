【本報訊】美元表現乏力，周二於亞洲午後交易時段跌至90.856，近七周最弱，主要由於歐元和英鎊滙價造好，齊創逾一個月高位，還有受到美國10年期國債孳息從14個月高位回落影響。

美股早段挫逾百點

路透報道，德國商業銀行策略師You-Na Park-Heger近日向客戶發出簡報指，美元下跌，因為聯儲局向市場保證不會短時間內結束寬鬆的貨幣政策。而歐盟於日前公佈獲得新一批合共1億劑的德國BioNTech和美國輝瑞共同研製疫苗，利好歐元滙價走勢。另外，美國長年期債息回落，亦拖累美元表現，10年期美國國債孳息周二低見1.59厘水平，其後回升至1.6厘，美滙指數亦重回91。美股連跌第二日，截至本港昨晚約10時，道指跌115點，報33962點；標指報4155點，跌6點；納指跌2點，報13911點。維珍銀河被Cathie Wood減持26.9萬股，股價大跌6.19%至21.07美元。

Paypal周二表示旗下流動支付服務商Venmo推出加密貨幣交易功能，允許用戶於應用程式內購買、持有和出售加密貨幣，用戶可以用低至1美元，買比特幣、以太幣、萊特幣和比特幣現金。但這消息無法扭轉比特幣跌勢，霍士新聞昨引述消息稱，拜登政府初步洽商落實比特幣監管框架，比特幣報5.61萬美元，跌0.96%。

美國最大加密貨幣平台Coinbase續跌，昨曾跌逾2%至325.98美元。Coinbase首席法務官Paul Grewal前日於Twitter發文，為公司管理層於首日掛牌大幅沽貨解畫，他指公司高層沽出部份持股是Coinbase直接上市的必然操作，旨在提高市場流動性。