【本報訊】港股連升三日，惟仍陷悶局，在29000關爭持。恒指低開143點後，曾見28885點全日低，其後回升，盤中觸及50天線（昨處約29198點），惟收市未能守住；最終收報29135點，升29點或0.1%，創逾一個月新高；三日累漲342點或1.2%。H指報11085點，跌7點或0.1%；主板成交1,957億元。北水淨流入錄53.91億元。

兆科眼科現大手抽飛

全日沽空約192.78億元，比率為9.85%；其中盈富基金（2800）沽空比率達70%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢稱，該沽空比率屬較高水平，反映部份投資者對市況看法不樂觀，「市場憂慮中央收緊財政刺激政策，料短線維持整固格局」。

A股五礦發展就與阿里（9988）合營企業龍騰數科技術（前稱五礦電子商務）而遭市監局調查一事，最新回應稱公司與阿里合作期間，五礦電子商務公司的經營未涉及違反反壟斷法的相關情形，不存在損害客戶利益、消費者利益和投資者利益的行為；阿里跌1.6%。憧憬五一黃金周消費強勁，內需股普遍造好，農夫山泉（9633）錄六連升，昨揚3.7%至42.05元；九毛九（9922）獲高盛首予「買入」，股價飆5.7%；李寧（2331）亦升4%。

此外，李氏大藥廠（950）旗下眼藥公司兆科眼科（6622）昨孖展截飛， 多間券商累計為其借出54.81億元孖展，超購26倍。其中富途連續兩日有孖展大手抽飛，孖展額縮減三成至18.9億元。