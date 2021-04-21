本港網絡開店平台SHOPLINE受惠疫情，去年銷售金額增長1倍，開戶一數增長8成。SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，今年香港網購市場將步入收成期，而隨疫情放緩，開網店數量將不會有爆發性增長，但仍可穩步上升。

協助品牌開網店的SHOPLINE，去年註冊用戶按年增長逾8成，平台總銷售金額增長1倍以上，而單計今年一月銷售亦按年增長了1倍，護理產品、食品類等銷情較暢旺。

韋百濤表示，隨著疫情放緩，今年網店開設速度將不及去年爆炸性，但仍可穩步增長，而去年9月起SHLOPLINE提供直播購物支援服務，吸引不少商戶「開LIVE」，服裝、煮食類主題較受歡迎，雖然各網店仍在模索階段，但相信是日後網購的新趨勢。

韋百濤表示，香港網購發展較周邊市場慢，但疫情已成為網購的催化劑，「賣家知道平台銷售情況，消費者發覺網購好簡單」，今年將是網購的收成期，相信零售業的網購比例會繼續增加，與其他地區睇齊。

政府將派發電子消費券，韋表示，其平台「超多人問」有關受惠方式，SHOPLINE亦正研究各種方法，但仍有待政府公佈具體安排才能定立方案，又相信線上及線下零售商都可受惠電子消費券。

正評估快閃店會否長做

SHOPLINE於去年9月開設快閃店，落戶港鐵香港站，引入網店短期經營線下零售，例如台灣品牌海邊走走、綠藤生機等。韋百濤指，本身只是承租半年，見反應良好，現時已再租半年至今年9月。他指出，SHOPLINE屬於中介人性質，部份成本由品牌承擔，目前已做到收支平衡，而有份進駐的商戶亦滿意開店成績。但他稱，由於快閃店要調配辦公室人手到門店工作，與網店營運有分別，仍在評估會否長做下去。

本月起SHOPLINE會與出口商會舉辦的香港智營設計大賞合作，引入決賽參賽者的產品在快閃店銷售。香港出口商會行政總監周德基表示，今年是第10次舉行智營設計大賞，以往較少協助參賽商於香港零售點佈局，今次因應疫情下作出創新嘗試，主要為其帶來營業額。

本地出口貨首季單價微升

周德基指出，今年本地產品首季出口按年轉好，主要是電子產品及服裝，而家庭用品則相對平穩，單價亦有輕微上升，主要是運費上漲，以及外地工廠產能受阻，需進口較多商品。他又稱，對比去年觀望態度，現時各地零售商已比較放膽入貨，亦刺激本港出口。

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