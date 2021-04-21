日本疫情持續惡化，東京及大阪等多個地區，或將會再次發佈緊急事態宣言，令到日本股市早段下跌近2％，隨後跌幅擴大，日經平均指數現報28,462點，跌638點，跌2.19%。

日媒《NHK》報道疫情嚴峻的大阪府，昨天已要求中央政府發佈「緊急事態宣言」，目前傳出東京都及兵庫縣也將加入行列，預計日本政府將在短期內做出決定。日本前財務大臣安住淳周一（19日）接受《彭博》訪問表示，在疫情確診數字持續增長下，日本需要考慮取消東京奧運會，同時加快疫苗部署，直言「我們正處於認真考慮取消或推遲的時刻。」他補充，最新民意調查顯示多達70％民眾反對舉辦東奧。

日本本月才開始向65歲以上高齡者優先接種疫苗，料至5月疫苗供應才會充足，目前當地疫苗接種率佔人口不足2%。日本東京都新增711人確診感染新型肺炎，數字比對上一日公佈的多超過300宗，令東京都增至超過13.1萬人染病。另外，兵庫縣亦新增427宗確診，數字是有紀錄以來的第5高。

其他亞洲股市亦下跌，台灣股市開市報17,282點，跌41點，晶圓雙雄台積電、聯電跌逾1%，拖累指數挫逾135點，失守17,200點整數關卡；韓國綜合股價指數開市亦跌0.2%，報3,214.24點，隨後跌幅擴大，現跌48點，報3,172點，跌幅1.5%；印度單日新增感染人數近26萬宗，雖然今早開市升0.7%，但隨後轉跌，現報47,663點，跌近0.6%。

另外，早前英國私募基金CVC Capital Partners向日本東芝（Toshiba）提出收購請求，東芝昨天表示，已獲得對方通知，將暫停收購案。受消息影響，東芝早段股價跌逾5%，現報4,125日元。

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