疫情下各國財政負擔增加，加速推動年內達成「全球最低稅率」（Global minimum tax）協議，打擊跨國企業避稅，以幫補國庫。香港作為「避税天堂」之一，素以簡單低稅制見稱，假若日後跟隨著全球推行最低稅率，分析認為香港將盡失低稅優勢，或引發外資重新考慮香港是否仍是理想的落腳點。

全球最低稅率在國際間討論多年，疫情下促使美國財政部長耶倫高調呼籲國際支持，隨即引來德國、法國等表態同意，令外界對經濟合作暨發展組織（OECD）可在6月底前達成全球協議感到樂觀。

所謂全球最低稅率，即跨國企業需要就其利潤在經營地區繳付最低稅款，否則母公司將會被所在的稅務管轄區補收「差價」。

簡單假設一間跨國電商總部在美國、子公司設於香港，由於香港低税關係，集團將利潤轉移至香港子公司入賬，扣除各種稅務優惠下，可能只需向香港税局交5%税。假設日後全球最低稅率為12.5%，美國便可以執行計入所得法（Income Inclusion Rule），要求集團補交7.5%的差額。

耶倫早前提議將全球最低企業稅率訂在21%，而OECD早前於報告中討論的最低稅率為12.5%。雖然目前國際仍未有定案，但比較香港目前兩級利得稅制，坊間估計本港實際有效稅率（effective tax rate）或不足10%，極大機會低於建議税率。

EY：香港不跟隨或被列入黑名單

雖然全球最低稅率對香港不利，但安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波表示，香港配合國際税務準則對維護聲譽有必要性，以免被列入黑名單，影響將來與其他地區簽訂雙邊協議，「免得再被國際標籤為税務天堂」。

他續說，香港一向以簡單低稅制吸引外企進駐，全球最低稅率推出後，不排除企業需要重新考慮本地市場是否有足夠商機、人才等配套措施，以抵銷額外税務支出的影響。

不過，他認為最終企業是否需要搬離或縮減業務，不會單純只看稅務單一因素。 「如果其他地方都行全球最低稅率，其實去邊度營運都需要交返差額。企業最終都係要考慮營商環境吸引力，而稅務考慮佔比就會降低。」他舉例，若跨國企業落戶香港是為發展大灣區業務，則未必會單純因為稅務問題而改變營運安排。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥就指，全球最低稅率實施後，雖然會削弱跨國集團在港設立分公司經營業務的吸引力，但香港低稅率和簡單稅制的特點亦體現在其他稅種上，包括低薪俸稅，以及沒有徵收消費稅或增值稅，均有助吸引人才留港工作。

他又認為，香港仍是外資進入中國投資或內地企業對外投資的重要跳板，對於有意在港設立地區性總部或營運業務的外國及中國跨國集團而言，香港仍具有一定吸引力。

業界：要達成共識不容易

何耀波表示，該行不乏跨國客戶已就實施全球最低稅率，做好不同情況的情境分析，「始終任何大税制改動都係營運成本、考慮投資的一部分」。不過，由於細節始終並未落實，未見有客戶因而需於營運上作出大改動。

根據OECD最新藍圖，全球最低稅率只適用於規模較大的跨國企業，例如營收達7.5億歐元（約69億港元），對中小企則沒有影響。

中華廠商會發言人回覆《蘋果》時指出，暫時全球最低企業稅率只是單方面的建議，但全球各地經濟發展有差異，要就最低稅率達成共識並不容易，對於歐美發達國家來說，21%並不高，但對依賴低稅率去吸引投資的經濟體來說卻會大大影響其競爭力，相信會引起反對。

發言人續說，若果全球最低企業稅率最終定案是高於本港現時稅率，必然會令香港中小企受到影響，增加合規負擔，希望政府能未雨綢繆，改善香港營商環境，繼續保持競爭力。

學者：必定削弱香港競爭力

中大商學院高級講師李兆波就認為，企業決定去留時，會考慮整體營運成本，包括當地營商環境、資訊流通度、資產安全性等因素，稅務只是其中一個考慮，「就好似我喺深圳教書要交啲多稅，但加埋香港幾間（人工）計其實都OK，就唔會單單因為多稅而唔教。」

不過，他認同失去低稅優勢對香港有重大打擊，必定會削弱本港作為國際金融中心的競爭力，認為政府屆時應推出租金、人工補貼等，以彌補企業額外稅務支出。

事實上，財政司司長陳茂波於最新一份財政預算案上指出，會積極根據國際共識落實包括全球最低稅率在內的BEPS 2.0（另見文），包括已成立諮詢小組制訂應對措施，但就未有提及具體方案，僅指「會致力改善香港的營商環境和競爭力，吸引跨國企業集團在港投資營運」。

他亦曾於上一份預算案中預警，新制將影響香港的稅務競爭力，並衝擊本港按地域來源徵稅（即只有源自香港的利潤才需徵税）的做法，令香港無可避免受到影響。跨國企業的稅務負擔和合規成本亦會增加，影響日後來港投資和經營的誘因。

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