經濟合作暨發展組織（經合組織，OECD）制定全球最低稅率的目的，與「侵蝕稅基及轉移利潤」（Base Erosion and Profit Shifting，BEPS）有關，即跨國企業透過各國稅務差異，把利潤轉移至極少經濟活動的低稅地方來避稅。

隨着電商等新經營模式盛行，不少善用新技術的大型跨國企業如Google、Amazon等，在舊稅制下容易將業務利潤轉移至「避稅天堂」慳税。不少國家例如愛爾蘭等，為了吸引這些跨國企業到當地投資，亦爭相調低稅率。

OECD估計，BEPS每年令全球政府造成1,000至2,400億美元（約7,760億至1.8萬億港元）收入損失，相當於全球企業稅收的4至10％。故此，OECD為應對BEPS和數碼經濟的稅收挑戰，早於2013年應20國集團（G20）要求提出有關BEPS專案報告，同時透過推行全球最低稅率，防止各國政府進行減稅競賽。

OECD目前正與超過135個國家進行討論，經過多年發展，最新的BEPS 2.0提出兩大支柱，一是重新釐訂徵稅權，即使業務實體並不身處該地，所在地也可就其特定業務的利潤徵稅，主要針對高度電子化及面向消費者的企業，如跨國電商等；而方針二正是「全球最低稅率」，適用於任何類型跨國業務。

OECD在去年10月公布藍圖報告，主張目標在今年中達成協議。本身各國並未有大動機推動BEPS，不過隨著疫情下多國政府為了托市救經濟，大舉印鈔派錢，包括美國早前亦通過2萬多億美元振興美國基建方案，上調企業稅成為幫補國庫的重要手段，疫情變相成為新動力推行「全球最低稅率」。

今年1月底美國新任財長耶倫亦一反上任政府立場，表態支持落實全球最低稅率，明言希望結束「為期30年的企業稅逐底競爭（Race to the bottom）」

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