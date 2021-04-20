因工作關係，在過去多年都接觸過不少海外基金經理，有一道問題他們經常會問及的就是香港樓價高企，為什麼地產股的股價與十多年前高位比較，仍有一大段距離？為何地產股股價對資產淨值會出現這麼大的折讓？

以藍籌地產股為例，股價對資產淨值普遍折讓超過四成、而二、三線地產股的折讓有時更高達七至八成。以上情況出現是不是市場失效造成？不過，這種現象其實已出現了差不多十年，市場機制相信不可能長期失效。那麼是否分析員的估值過分樂觀，高估地產股的價值及盈利假設。我看這種說法看來不能完全成立，即使是個別分析員的估值比較進取，也不足以解釋為何股價持續出現這麼大的折讓。

是否因為本港地產公司財務風險高，從而影響估值? 現實是本港地產商的財政狀況十分穩健，大部份藍籌地產股的資產負債比率仍低於25%，經常性租金收益亦很豐厚。有人說，股票市場走先樓市九個月，地產股股價對資產淨值大幅折讓是否反映未來樓價下跌風險? 理論上是可以這樣說，但實際情況是就算本港房地產價格全線下跌10%，由於本港地產商的負債不高，對資產淨值的影響只是稍高於10%。除非市場持續預期大冧市，否則藍籌地產股的股價對資產淨值折讓不應高達四成。

那麼，到底真正的原因是什麼？要解釋就要首先說明資產淨值是一個什麼的概念。簡單來說，就是公司把旗下物業全部以市價出售，得到的資金和扣除負債後所得的價值。可以說是公司的「身家」，香港大部份華資地產公司都是由家族持有，會持續經營發展，沽售全部物業的機會不大，所以對小股東而言，資產淨值只是「紙上富貴」。簡單來說，持有地產股不等同於持有公司旗下資產，投資者不能直接受惠物業升值，所以股價對資產淨值應有所折讓。

不過，二十多年前，藍籌地產股的股價對資產的折讓沒有現在這麼大，到底原因在那？我想應與當時地產公司持有的物業資產組合比重有關，昔日地產商主力發展物業作銷售用途，公司出售物業後，回籠資金又用作投資新項目，不斷推動公司資產淨值及盈利上升。現在地產商持有較多投資物業，長期持有作收租用途，很少透過出售物業釋放價值，令公司增值速度較從前減慢，拖累估值，導致股價對資產淨值折讓擴大。

雖然如此，並不代表地產股沒有投資價值，股價對資產淨值折讓總有下限底線。若股價過分低殘，大股東及公司就會增持和回購支持股價，因為他們十分清楚公司的實際價值。另外，地產股因為經常性租金收入較從前豐厚，盈利越趨穩健，派息不俗，對尋求穩定收益的投資者來說具有一定的吸引力。

星展銀行（香港）香港房地產業分析師丘卓文

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