今年最大宗新盤撻定出現，高銀集團（530）旗下何文田常盛街傲玟，上周才以1.211億元售出項目首個複式單位，呎價達5萬元，成交價及呎價均創項目新高。不過，最新顯示該名豪客突然放棄上會，料損失605.5萬元定金，以成交金額計，是今年最大宗撻定個案。

一手成交紀錄冊顯示，傲玟1座28、29樓C室，實用面積2,422方呎，連天台817方呎及平台21方呎，採四房三套房設計，本月13日以1.211億元成交，呎價50,000元，成交價及呎價均創項目新高，新買家選用建築期付款。不過，最新顯示交易在簽下臨時買賣合約後無進展，買家損失5%定金，即605.5萬元。

本報向發展商查詢，發言人指對事件無任何補充。

據本報統計，以成交金額計，是次傲玟撻定屬年內最大宗，而去年最大宗則為尖沙嘴名鑄的63、65樓F室，去年以1.2648億元沽，撻定金額1,264.8萬元。至以殺定金額計，就僅次於今年同區嘉里發展的皓畋6座10樓B室，2月時殺定732萬元。

項目預計關鍵日期為2021年5月29日，料年中入伙。成交冊顯示，項目累售27伙，套現金額逾10.6億元。

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