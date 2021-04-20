譚仔國際申請上市，盤數公諸於世，數字反映譚仔好好搵！大家都係做餐飲，點解譚仔咁好搵？

先講譚仔menu，set得非常聰明，麵底清一色米線；配料方面，譚仔及三哥各自有約25款常規配料選擇，集中大量採購特定食材無疑令集團的講價能力優於不少連鎖食肆。

可能你會話：「米線陣都係啦咁，又唔見母企大家樂（341）好搵？」其實單計米線陣可能真係幾好搵，但米線陣分店約20間，遠低於人哋144間多，規模效應下，譚仔碗米線的採購成本在行內享盡絕對優勢。

再者，menu設計直接影響員工開支。行家笑言譚仔碗米線製作工序簡單而且食材前期加工已在中央廚房搞定，基本上邊個行埋去廚房都煮到碗味道一樣的米線；相反大家樂旗下品牌多、menu又多花款，員工成本已高過清一色賣米線小食的譚仔集團。

看數字比對，截至去年3月底止全年，譚仔消耗的食品及飲料成本佔收益22.9%、人工成本31.8%；大家樂原材料及包裝成本佔收入28.4%、人工成本33.9%。當然，譚仔和大家樂的業務不盡相同，數字僅作參考。

最後，至今不少真香港人堅持藍的不吃，可幸譚仔早年被日資公司Toridoll收購，成為日資令譚仔成為真香港人仍然光顧的連鎖食肆，對其優於同業的表現有一定幫助。

商飛人