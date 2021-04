遊走富 X 代之間搵食,有一點是老細經常提醒我們必須注意的:永遠把客戶當作朋友。

說是容易,做起來又是另一回事。要把富 X 代當作朋友,總要找出富 X 代值得欣賞的地方。

只有懂得欣賞,才會尊重,而彼此之間存在尊重,才談得上是朋友。

有位富二代,是老細的金牌大客之一,搞娛樂和飲食搞到出晒名;上流社會當然有很多人對他敬重三分,但商界對他的評價肯定就是另一回事。

Fairly speaking,一個Covid打埋嚟,電影bye bye,飲食又bye bye,勁蝕似乎是無法抗行的事。

但無法抗衡還無法抗衡,世界定律就是成王敗寇,輸到咁難睇,換着是我,實在無法向列祖列宗交待。And of course,除了娛樂飲食,他以前在金融和地產的往績,都是以高買低賣見稱。

「豬到咁嘅客,」有一次忍不住問老細,「都有值得欣賞嘅地方?」

冷笑了一下的老細,輕輕拋下一句「why not」。

「佢可以,」老細沒有迴避我的眼神,一口氣說完她要說的話,「不惜工本去捍衛一啲其他人覺得未必有需要捍衛嘅信念。」

包裝得咁靚,老細不愧為老細;但諗諗吓,又好似有道理。

疫情最嚴峻的時候,百業蕭條,但這位富豪旗下的餐廳,有星的好,沒有星的好,仍然日日打開門做生意。

明知蝕都要撐住,他到底真是豬,還是正如老細說的一樣,是要捍衛一些信念?

Who cares,好彩你繼續做生意,如果唔係,像我這些懶有品味的偽上流怎樣去 impress 一些我們竭盡奶力都要 impress 的女生?

與她一起走進餐廳,冷氣是一如以往的凍,great。

脱下這件跟我首次一起出戰的blazer,一同坐下來之後,我便把 blazer輕輕披了在她身上。

有時候,當男生可以把外套輕輕披在女生身上,而女生完全沒有覺得突兀,就算仍然未去到拖手接吻的地步,已經是一種不言而喻的階段。

選擇這家餐廳,除了離地,還是離地。

價錢離地是基本的,這個不用多說;最離地,就是窗外的景色。

這家日本餐廳大概容納十多人,而每位客人自然都是面向着sushi bar內的師傅。客人背向着的,便是一格一格的落地玻璃了。回身望出窗外,清楚看得見以前的立法局,以及中環醉人夜色。

夠離地嗎?重申,夜景是客人背着的,即是整頓飯,除非你專登回身,否則都不會看得見這個夜景。

原來,最貴的夜景,是用來擺的,不是用來望的,道理就像Ralph Lauren買架1952 年Jaguar Roadster 一樣。

其他客人看着師傅的鬼斧神工看得如癡如醉,但我與她之間的無聊話題似乎更引人入勝。

「開餐廳好有燒錢嘅感覺,」我看着她說,「中咗六合彩都唔會搞。」

「咁中咗六合彩你第一樣嘢會買乜?」

「買一件 Uniqlo,」我想也不用想。

「點解?」

「因為我知道我以後都唔會再買。」

「呢個答案幾得意,」她忍不住笑,「咁你買過幾多次六合彩?」

「一次都冇,」我坦白,「I am a poker player and I look at the odds,唔啱odds嘅嘢,我唔會做。」

「Interesting,」她好像突然想到什麼似的,「二十蚊買六合彩都唔會搏,但肯咁嘅價錢同我食餐飯,你想喺我身上搏到啲咩?」

嘩,突然畀人咁單刀,唔知點答。

「Well…...咁明顯,唔使真係答吖。」

她笑了兩聲,說:「當然明顯啦,之但係,我想同你講,the odds are not in your favor,喎。」

電光火石間,終於明白點解有人買六合彩,點解有人會明知輸錢都搞高級餐廳。

人人都有不同的價值觀,值不值得是不能一概而論的。

「當有啲嘢,對你真係好重要嘅嗰陣,Elon Musk話,you will still do it,even if the odds are not in your favor。」

葉朗程

