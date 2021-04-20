【本報訊】配售潮不斷，據銷售文件顯示，安踏（2020）主席丁世忠旗下安踏國際集團控股，委託配售代理摩根士丹利減持安踏8,800萬股舊股，約佔發行股本3.26%，配股價介乎131.28至133.88元，配售價較昨日收市價142.2元折讓5.9%至7.7%，套現最多117.81億元，禁售期為三個月。

在出售完成後，丁氏家族的持股量由61.42%降至58.16%。此亦為於大股東丁氏家族繼2014年10月後，相隔6年半的第一次減持，該次減持出售7,000萬股，每股16.32元，套現約11.42億元。

美團配股近上限定價

美團（3690）昨日披露配股兼發債詳情，合計集資99.83億美元（約775億港元）。公司以先舊後新方式配售1.87億股，佔擴大後股本約3.1%，配售價格為273.8元，接近上限定價，較本周一收市289.2元折讓5.3%。此配股連同主要股東騰訊（700）認購部份，配股總集資額逾540億元，打破港股史上最大規模公司配股紀錄。

騰訊同意按配售價格認購1,135.26萬股新股，認購股份的總市價約33億元；上述配售及認購事項完成後，騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。