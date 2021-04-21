自肺炎疫情舊年喺全球大爆發後，各地民眾因此調整日常生活模式，改變購物及消費習慣，依家消費者大多已轉到網上購買必需品及服務，購物喜好及習慣從線下渠道轉到線上，加速咗電子商貿嘅發展趨勢。由於疫情下對小家電需求上升，JS環球生活（1691）較早前交出一份相當亮麗的業績，其後股價表現亦一直跑贏大市。

JS環球生活去年純利急升7倍至3.44億美元，大幅優於市場預期2.78億美元，更建議派末期股息每股0.2661元。期內集團總收入按年增加39%至41.96億美元，經調整EBITDA按年增63.5%至6.63億美元。毛利增加54.7%至17.43億美元，毛利率為41.5%，按年提升4.1個百分點。按地域劃分，中國市場收入按年增13%至14.39 億美元，北美及歐洲市場大增51.6% 及1.04倍，至22.1億美元及4.51億美元。集團表示去年抓緊疫情期間消費者對健康、清潔和居家烹飪嘅需求，推出一系列新產品，帶動銷售。同時亦因應消費者購物習慣嘅改變，加大電商渠道投入。

集團去年收入中有11%來自歐洲市場，公司繼去年進軍德國及法國後，今年計劃拓展至意大利及西班牙，預期德國及法國，市場潛力與英國接近，相信喺德法兩地發展將加快，可於今年下半年至明年上半年達到收支平衡。JS環球生活今年利潤雖然將受原材料、貨運成本及關稅等影響，不過估計其增長強勁有助抵銷利潤受壓嘅負面影響，加上公司有採取措施維持利潤，包括提價、改善產品組合、提升協同效應、減少包裝量並將生產線由中國移至其他東南亞地區等，喺毛利率及經營效率改善下，其業績表現強勁反映其增長策略見效。

雖然有投資者關注到JS環球今年嘅利潤風險，當中包括對美國消費開支過份樂觀，以及公司中長遠產品創新、新產品類別及新市場擴張能力；但美國家用開支有2萬億美元以上的增長，而消費意慾亦見上升，特別喺家居生活改善當中，以及房屋銷售增長嘅情況下，將持續支持公司增長。

自集團公佈業績後，多間大行調高其投資評級及目標價，主要係大行預期集團2021至2023年盈利複合長可達三成以上，可支持公司持續高增長，現價估值吸引，大行給予其平均目標價喺30元或以上，建議現水平吸納，跌穿21元止蝕，上望目標26元，中長線目標30元。

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