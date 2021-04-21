Bull.b Tech創辦人、「星之子」陳易希研發名為「Talk+」的跨平台點對點加密即時通訊應用程式，同時結合加密貨幣錢包功能，今日正式推出。

「Talk+」功能除一般聊天，更支援線上買幣及傳送加密貨幣給朋友，性質猶如滙豐PayMe及WhatsApp的混合骿體。「Talk+」的加密錢包支援10種加密貨幣，如比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等，提供快捷傳送加密貨幣功能，支援QR code和通訊軟件轉帳，與「Transack」合作提供即時買幣功能，而且在新開發期間提供轉帳免手續費。

「Talk+」會將用戶95%的加密貨幣存在多個離線的冷錢包中，黑客無法通過網絡入侵盜取該95%的加密貨幣，而年尾打算推出加密貨幣保險池功能，類似香港的存款保證基金，假設該5%加密貨幣的熱錢包被盜取，亦可確保用戶得到部份賠償，而保險池金額則來自未來用戶手續費。

陳易希說，「Talk+」目標今年用戶達至6位數，公司已投資幾百萬元，全部來自過往盈利，是次計劃未有政府資助，暫時未有變現模式，希望幾年內會有盈利，有機會推出多國語言版本，未有計劃推出自家加密貨幣，以及正式收取手續費時間。

陳易希續指，選擇和「Transack」合作是因為「Talk+」不能直接引導用戶使用加密貨幣交易所，如幣安等平台交易。

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