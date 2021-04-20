疫情下各國財政負擔增加，加速推動年內達成「全球最低稅率」（Global minimum tax）協議，打擊跨國企業避稅以幫補國庫。香港作為「避稅天堂」之一，素以簡單低稅制見稱，假若日後跟隨全球推行最低稅率，分析認為香港將盡失低稅優勢，或引發外資重新考慮香港是否仍是理想的落腳點。

全球最低稅率在國際間討論多年，疫情下促使美國財政部長耶倫高調呼籲國際支持，隨即引來德國、法國等表態同意，令外界對經濟合作暨發展組織（OECD）可在6月底前達成全球協議感到樂觀。

所謂全球最低稅率，即跨國企業需要就其利潤在經營地區繳付最低稅款，否則母公司將會被所在的稅務管轄區補收「差價」。簡單假設一間跨國電商總部在美國、子公司設於香港，由於香港低稅關係，集團將利潤轉移至香港子公司入賬，扣除各種稅務優惠下，可能只需向香港稅局交5%稅。假設日後全球最低稅率為12.5%，美國便可以執行計入所得法（Income Inclusion Rule），要求集團補交7.5%的差額。

外資或重新考慮落腳點

耶倫早前提議將全球最低企業稅率訂在21%，而OECD早前於報告中討論的最低稅率為12.5%。目前國際仍未有定案，但比較香港目前兩級利得稅制，坊間估計本港實際有效稅率（effective tax rate）或不足10%，極大機會低於建議稅率。

安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波表示，香港配合國際稅務準則對維護聲譽有必要性，以免影響將來與其他地區簽訂雙邊協議，「免得再被國際標籤為稅務天堂」。他續說，香港一向以簡單低稅制吸引外企進駐，全球最低稅率推出後，不排除企業需要重新考慮本地市場是否有足夠商機、人才等配套措施。

不過，他認為企業不會只看稅務單一因素， 「企業最終都係考慮營商環境吸引力，而稅務考慮佔比就會降低。」他舉例，若跨國企業落戶香港是為發展大灣區業務，則未必會改變安排。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥就指，全球最低稅率實施後，雖然會削弱跨國集團在港設立分公司的吸引力，但香港低稅率的特點亦體現在其他稅種上，包括低薪俸稅，以及沒有徵收消費稅或增值稅。他又認為，香港仍是外資進入中國投資或內企對外投資的重要跳板，具有一定吸引力。

陳茂波預警影響競爭力

財政司司長陳茂波曾於預算案中預警，新制將影響香港的稅務競爭力，並衝擊本港按地域來源徵稅（即只有源自香港的利潤才需徵稅）做法，令香港無可避免受影響。

中華廠商會發言人指，全球各地經濟發展有差異，要就最低稅率達成共識並不容易，對於歐美發達國家來說，21%並不高，但對依賴低稅率去吸引投資的經濟體來說卻會大大影響其競爭力，相信會引起反對，若果全球最低企業稅率最終定案是高於本港現時稅率，必然會令香港中小企受到影響。