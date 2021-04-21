中國去年6月底在港強推港版國安法，引起外資營商憂慮。最新調查顯示，多達50.8%日資企業非常憂慮或憂慮國安法，但較上季下跌3.6%，另有6.4%企業指國安法對生意帶來負面影響。

日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所、香港日本人商工會議所於2021年4月1日、7日至9日期間，向約600間在港日本企業及由日本人經營的在港飲食業企業，進行有關香港營商環境的問卷調查。

報告指出，日資企業對國安法的最大憂慮是「資訊安全」（65.6%），其次為「失去法治及司法獨立」（63.1%）、「對中美關係帶來負面影響」（49.2%）、「人才流失」（45.9%）、「中國削弱香港自主權」（45.1%）等。

59.7%受訪企業指不會改變香港投資，5.5%則稱將擴充香港業務。另外，多達27.7%企業表示，可能考慮減少香港業務、正審視香港營商、甚至退出香港市場，原因包括將業務轉移中國內地、本地客戶離開香港等。

今年首季，動向指數（Diffusion Index）下跌0.5個百分點至14.1，反映日資企業看淡營商環境；期內，只有26.1%企業認為生意有改善，較上季35.1%為低。74.4%企業將問題歸咎於疫情，12.2%認為與中國經濟表現有關，中美貿易戰佔7%，香港社會動盪佔3%。但預期次季時，動向指數則回升至15.8點。

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