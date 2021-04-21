有調查指港人置業意欲創3年新高，逾半受訪者考慮未來12個月入市，同時近5成半受訪者認為未來樓市走勢平穩向好，比例創6季新高。分析認為低息環境料持續一段時間，勢推高資產價格，吸引資金流入磚頭，加上疫苗開始廣泛接種，有助疫情受控，為本港樓市帶來支持。

港置研究部董事王品弟表示，3月底透過問卷形式進行2021年第一季「客戶置業意向調查」，成功收回249份有效問卷，計劃未來12個月入市受訪者達50.6%，按季顯著升11.2個百分點，更創2018年第一季後的12季新高。另外，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達53.8%，按季升1.1個百分點，比例創6季新高。

調查亦顯示，樓控措施成影響受訪者對入市決定的重要因素，樓價走勢則為其次，王品弟指出，受訪者以樓控措施為最主要考慮，可見不少人關注政府會否調整樓控措施，進一步激活換樓鏈。此外，環球息率低企，不少人加緊留意銀行會否提供按揭優惠例如推低H按息率或提高回贈，助節省供樓開支。

港置營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，年初新盤連環推售，積聚購買力得以釋放，樓市交投熾熱，更由小陽春升級為大陽春，首季一手私宅註冊共錄3,669宗，較去年同期大增約62.2%，本年首季二手註冊量共錄14,923宗，較去年同期勁升約74.8%。

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