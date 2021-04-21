老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件，令不少投行損失慘重，引起市場對家族基金監管的質疑。署理財庫局局長陳浩濂以書面回覆立法會議員提問時指出，證監會留意到Archegos爆倉事件，正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理，以減輕基金發生違約時對證券市場和經紀人造成的風險。

陳浩濂表示，證監會一直密切監察Archegos未有補倉的情況，該會亦向香港主要經紀商查詢，以冀它們能有序地替Archegos進行平倉，避免平倉活動對香港證券市場帶來不利影響。

近年港府致力吸引更多家族辦公室到香港成立及營辦，陳浩濂指出，政府及金融監管機構會致力完善風險管理系統，在良好的法律框架下推動本港金融市場有序發展。

他續指，香港已制定了一套全面的監管框架和指標，以識別股票和期貨市場，包括場外衍生工具交易的潛在系統性風險，或其它特定風險，例如大持倉量須申報、限制沽空交易於指定證券，並須提供擔保及作出申報等。

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