看了股榮兄寫王維基李寶安董事酬金「鬥大」，也來湊湊熱鬧。並非所有董事與高層，都支高薪，也有非常「克己」的，執董人工少過洗碗工的，至少有一個。

1）金朝陽（878）市值24.8億元，小型地產股一隻，但以資產淨值204億元衡量，可入中型級數。公司上周三宣佈，委任主席傅金珠公子陳慶達為執董，年薪12萬元，並無提及「另有花紅」。「太子爺」行年40，加入公司已有17年，現時新紥做執董，有份「運籌帷幄」管理二百億元資産，月薪10k，少過酒樓洗碗工。全職洗碗工，聽說月入萬五。

2）2020年，金朝陽虧損1.85億（上年賺2.18億元），已計入投資物業撥減值準備4.53億元（上年撥備1.31億元）。不計撥備，約賺2.68億元，實際PE 9倍。盈利主要來自租金，盈利質素不錯，達4.78億元。2021年，料無重大撥減值準備，甚或有少少增值，PE在7倍至11倍之間。

3）去年底，金朝陽的銀行淨借貸8.24億元，淨借貸／股東資金比率4%，財政極端安全。

金朝陽每股NAV 72元

4）金朝陽「引人入勝」之處，是每股NAV高達72元，PB低至0.12倍。20億元以上的地產股中，金朝陽的PB第一低。同類收租股萬邦投資（158，市值40億元）PB 0.56倍，爪哇控股（251，市值57億元）PB更達 0.92倍；一線華資地產股平均PB0 0.57倍。

5）市值20億元以下，PB更低的是滙漢（214，市值12.8億元），本周一交投有異，21%股份易手。去年11月低價0.76元，周一高價1.62元，不足5個月上飆113%。PB由5個月前的低殘0.05倍，升上0.1倍，股價即翻了一番，原來如此簡單。聯合集團（373）去年8月以0.34倍PE私有化聯合地產（前056），隨即大手以PB 0.06倍買入滙漢，現時賬面大賺6成。

＊金朝陽PB殘爆，具私有化誘因。現價8.75元，即使倍升至17.5元，PB仍只是0.24倍，區區而已。若有私有化，作價PB不會是0.24倍，而是更高。

同場加映：農業銀行（1288）2020年賺2,159億元人幣，增1.8%，略勝預期。往績PE 4.4倍，彭博綜合預測今年PE 4.2倍，較6年平均折讓17%；預測PB 0.44倍，較6年平均折讓37%；預測股息率7.4厘，較6年平均高出1.7厘。

農行現價3.13元，超值之選，目標PE 5.5倍，目標價4.1元，潛在升幅31%。工銀睇5.05元，中金睇4.95元。

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