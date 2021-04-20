【本報訊】繼多間外資金融券商棄租本港指標甲廈，瑞士老牌私人銀行寶盛集團（Julius Baer Group）最新市傳於2023年約滿後，將由中環指標甲廈國際金融中心（IFC）及交易廣場兩辦公室據點，遷至鰂魚涌太古坊二座，相關寫字樓面積增約26%，料為今年港島最大租賃成交。

寶盛現時租用IFC一期37樓、38樓及39樓等3層樓面，合共面積約47,568方呎，租約期將於2023年12月底屆滿；另集團於中環交易廣場2座16樓、19樓亦設有據點，相關面積約25,268方呎，單位則於2023年3月底屆滿。

傳遷至太古坊二座

市場消息指，寶盛將在太古坊二座租下38樓至41樓等4層樓面，總面積達91,804方呎，即較上述兩據點合共面積增約26%。據悉，租契使用權將在明年9月1日生效，集團員工料於2023年1月中旬遷入。

事實上，不少外資金融機構相繼棄租甲廈租用樓面，其中法國興業銀行位於金鐘太古廣場3期的辦公室將縮減一層樓面；而近期較矚目的退租個案，莫過於星展市傳提早六年退租兩層樓面，以市值每方呎55元計，料集團可慳1.58億元租金。

不過，在外資機構撤租之際，中資則趁低進駐，包括日資券商野村集團去年棄租中環甲廈國際金融中心（IFC）二期一層半樓面，當中部份退租樓層及後則由東莞銀行頂上。

另有部份行業亦逆市擴充，當中保險公司宏利早前宣佈承租觀塘國際貿易中心（ITT）4層樓面，總面積約14.5萬方呎，料為逾一年半以來，本港最大宗甲廈租務成交；市傳成交呎租約28元，料集團每月租金高見406萬元。