工商舖市交投活躍，不少投資者放售重磅貨。其中「針織大王」羅氏集團最新以2.17億元，沽出葵涌海暉中心一籃子單位。

中原工商舖何芳表示，由羅氏地產持有、位於葵涌梨木道73號海暉中心，其中40個單位連車位新近以2.17億元易手，以總面積約53,995方呎計，呎價約4,018元。項目以現狀形式，部份交吉及部份連租約形式售出，而單位市值呎租約11元，即新買家料可享租金回報逾3厘。

事實上，羅氏早於2016年曾委託代理出售上述全幢物業，總面積達59,359方呎，當時意向價為2.31億元，呎價則約3,891元。換言之，物業最新成交呎價較4年前叫價高約3.3%。

葉氏化工標售粉嶺工廈 市值3億

世邦魏理仕最新透露，該行獲委託以招標形式，出售葉氏化工（408）旗下粉嶺業暢街13號葉氏化工大廈，地盤面積約12,895方呎，現為一幢6層高工廈，總樓面面積約63,897方呎；每層標準樓層面積約11,511方呎。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資主管周鎮邦指，參考近期區內同類物業，如川田工貿廣場二期早前以呎價約6,159元成交，料葉氏化工大廈市場估值約3億元，呎價約4,695元。

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