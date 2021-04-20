【本報訊】名人趁物業市場熾熱，紛紛買賣物業。鍾情「買磚頭」的堪輿學家蘇民峰或相關人士，新近趁樓市勢旺，沽出手頭物業減磅。

西半山堅道泰豐大廈一個地舖，上月以近半億元沽出，大賺3,750萬元。向來愛投資物業的蘇民峰，早於2008年透過旗下蘇民峰顧問有限公司（PETER SO CONSULTANTS LIMITED）斥資1,050萬元購入西半山堅道124號地舖，該地舖約2,500方呎，連1,500方呎閣樓。按土地註冊處資料顯示，該舖位上月以4,800萬元賣出。按資料顯示，舖位2008年由蘇民峰顧問有限公司購入，公司董事蘇民立（So Man Lap）及Jong Lilian，與著名堪輿學家蘇民峰名字相同。

另外，大家食飲食集團創辦人呂茂正，新近以5,200萬元買入恒地（012）馬鞍山迎海3期迎海．星灣御23座一個複式單位，單位實用3,114方呎，連613方呎花園，即實用呎價近1.7萬元。土地註冊處資料顯示，買家姓名為呂茂正（LUI MAO CHING）。

林小明前妻2億買豪宅

土地註冊處資料證實，前寰宇娛樂老闆娘、林小明前妻趙雪英早前以2.138億元，買入信置（083）及中電（002）合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE’S MANSIONS 1座高層A室，該單位實用面積3,330方呎，即呎價高達64,204元。