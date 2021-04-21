新冠肺炎肆虐逾年，打疫苗會成為新常態下，未來最值得憧憬的，非醫藥股莫屬，偏偏全港只得一隻醫療主題的康健MPF，獨市沒競爭之下，表現只能說是強差人意。

有網友曾問起，想作自願供款於康健MPF，我皆建議他們直接月供美股醫療ETF更好。過去一年，宏利康健MPF回報接近19%，年初至今升約3%。曾經在專欄推介的XLV（Health Care Select Sector SPDR Fund）ETF，同期回報分別是25%及7.5%，同樣是押注環球大型醫藥股，表現卻明顯比下去。除了揀股有偏差致回報分別，另一個重要因素是管理費，XLV每年管理費是0.13%，而宏利康健MPF則是1.9%。沒錯，是相差足足13倍。

醫療涉及的範圍太廣、太深，無論是製藥、研發、生產及設備器材等，每個範疇都要有特定專業知識，因此一注獨贏某一隻藥股，與賭大細無異，大升叫好彩，輸錢亦非運滯。以ETF形式去買藥股，可平衡風險及回報，只要睇中這個行業仍然處上升周期，賺多賺少，只是耐性及時機而已。不反對大家繼續將康健MPF作為持倉一部份，但如果選擇這MPF作為特別自願性供款（SVC）或者可扣稅自願性供款（TVC），倒不如直接地買XLV更平更正。

附表為XLV年內回報及佔該ETF比重，大部份是老牌藥企，亦有些是主攻生化及設備相關。首15隻重倉股，有兩隻就算年內負回報，但有其他股份撐住，拉勻之下年回報8%，股價已迭創歷史新高。反而康健MPF亦未觸及年初高位，回報明顯比下去。

點解市面只有一隻醫療MPF，這又是歷史的問題。當早年宏利甫推出後，其他受託人相繼入紙申請，卻被官方聲稱單一行業、風險偏高而阻擋。食古不化的後遺，是令獨家產品成為宏利鎮店之寶，單一隻MPF規模已經超過300億元。積金局食古不化，完全與市場新趨勢脫節，令單一MPF自己鬥自己，hea住做亦穩收管理費，損失的只是打工仔利益。

今季我已將宏利康健MPF持倉（佔比兩成），全數轉入環球股票MPF，看好歐美隨着疫苗接種進度理想及經濟重啟，區內股市年內表現將明顯跑贏去年率先反彈的中國。事實上，年內美股三大指數升逾一成，德國及法國指數亦升13%領先。

至於MPF其他組合變動，下周再談。有關MPF資訊及組合更新，會在fb「百萬MPF滾錢Group」披露。歡迎加入討論。

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