昨日，突然想起新世界百貨（825），數年前，我曾經趁新世界中國第一次私有化失敗之後，股價大跌時買入，終於新世界中國出現第二次私有化，成功了，我也賺了一點錢，不多，買個高興。

昨日，我決定小額買入新世界百貨，理由是新世界百貨在新世界中國成功私有化之後也曾經提出私有化，但也是失敗了。我一向以來都相信，一次私有化失敗，不會使到大股東放棄第二次私有化的企圖。當然，像我這樣守株待兔的等待，會損失一些所謂的機會成本，因此不宜投入太多，買中算是買個高興，買不中，也無所謂。現價已算是近幾年最低價了，而且股價與資產值的折讓比例超過1倍，再跌的空間也不大。

嗶哩嗶哩（9626）與攜程（9961）是近日較受注目的新股，不過，實際上這類從美國來香港第二上市的股不能算是新股，其上市價實際上是全面參考前一日美股的收市價，僅多給予一點點的折扣，因此上市前申請或上市後才買並沒有多大的分別，是升是跌得看該股於美國股市的表現。不過，過一陣，一旦納入港股通名單之後，就有可能因為北水南來而表現得較好。

昨日中午中滙（382）公佈業績，果然非常好，不過，午後一開市，股價竟然急跌，趁好消息出貨的人也不少，畢竟，中滙之前已經宣佈了盈喜，不排除有人在盈喜公佈後買入等正式公佈業績時賣掉。幸好，一輪急跌後，股價也慢慢反彈，收市時收復不少失地，無論如何，好消息總是好消息，半年業績好，全年業績也一定好。迎接疫後全面擴充新校舍的好景，去年年底於四川的新業務於上半年的業績中仍無法全面反映，要等到今年年底才能見到新業務的新貢獻。

曾淵滄

財經評論員