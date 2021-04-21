●安踏體育（2020）主席丁世忠之家族基金減持8,800萬股，每股配售價131.48元，佔已發行股份3.26%，套現約115.7億元。較上日收市價142.2元，折讓7.5%。交易完成後，安踏國際持股將由50.81%降至47.56%。安踏最新跌7%，報132.3元。

●再鼎醫藥（9688）今早復牌，同時宣佈，於美國發售477.6萬股美國預託股份的定價為每股150美元，而500萬股普通股的定價為每股1,164.2港元，較昨日收市價1,294港元折讓約一成。

公司估計是次發售所得款項淨額約為7.15億美元，主要用作增加業務及企業發展活動、推進多種候選藥物的臨床開發、拓展公司的商業化工作，及用於營運資金及其他一般企業用途。再鼎醫藥現跌6.4%，報1,211元。

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