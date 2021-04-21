據日本共同社報道，騰訊（700）旗下一間香港公司持有日本電子商務巨頭樂天集團（Rakuten）的3.65%股權，日本和美國政府正加強監管，以避免客戶數據落入中方。

樂天近期完成了約22億美元的融資，投資者包括日本郵政控股、美國沃爾瑪（Walmart），而其中名為意像架構投資（Image Frame Investment）的香港公司，投資了約6億美元，這是一間騰訊全資擁有的子公司。《日經新聞社》引述一位日本政府消息人士指，中國資本如此注資入一間關鍵日本企業，「令人感到震驚」，並認為騰訊對於這項投資，尚未解釋得完全清楚。

董事為馬化騰及Naspers CEO

意像架構投資於2016年1月5日成立，為香港註冊公司，由騰訊全資附屬擁有，登記董事為馬化騰及騰訊大股東Naspers的CEO Charles St Leger Searle，公司主要從事投資項目。2020年5月意像架構投資以約5億港元收購日本遊戲開發商Marvelous 20%股權，成為最大股東，同年12月亦以每股3.32港元私有化樂遊科技（1089）。

根據日本的《外滙及外貿法》，基於國家安全原因，日本政府可限制外國公司和外國投資者對日本電訊等敏感行業投資，報道指為了防堵中國影響力向海外擴張，日本已修改法例，要求持有特定產業1%以上（原本為10%）股權時，必須獲得日本政府同意，但如果只是純粹投資則不必獲得批准。

目前日政府要求騰訊旗下的Image Frame必須在5月中前表明，是否會派駐代表往樂天董事會，並解釋投資是否符合日本相關法例。

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