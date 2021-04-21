肺炎疫情影響全球供應鏈，原材料價格上升，多個跨國消費品牌已預告會加價，包括日用品公司P&G、Kimberly-Clark及可口可樂。其中，可口可樂預計，本季起將調高全球各地的產品價格，以應對成本上漲。

可口可樂行政總裁James Quincey日前接受CNBC訪問時稱，由於原材料價格上升，預期2022年公司的經營壓力將增加，故必須加價。他未透露產品及加幅，僅表示公司將利用不同包裝管理產品，為消費者帶來最優惠的選擇。外媒分析，加價雖然提高公司利潤，卻無疑為購買力已受疫情影響的消費者，帶來更大的壓力。

本報已向可口可樂代理商太古公司查詢有關影響，暫未獲回覆。

尿片衛生巾料加價5至9%

除了可口可樂外，日用品公司亦計劃加價。P&G旗下擁嬰兒用品Pampers、女性用品Always等品牌，公司表示，由於尿布等產品的成本上漲，集團計劃於9月起調高嬰兒、女性護理和成人照護種類的產品價格，具體加幅將因品牌而異，料加價5至9%不等。寶潔行政總裁Jon Moeller表示，公司將於「必要的領域」進行調整，以抵銷特定成本。

衛生紙品牌Kimberly-Clark亦宣布即將加價，已通知客戶將於北美地區進行類似計劃。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略