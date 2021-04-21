仲量聯行就第一季資金走勢報告顯示，亞太區的投資總額較去年第四季減少23%，但走勢較北美、歐洲及中東與非洲優勝，這些區域錄得最大的按年跌幅。該行預測亞太區今年成交總額將增加15%至20%，主要受到物流中心、數據中心及分層住宅市場的結構式改變，寫字樓的投資則會隨著經濟增長料出現反彈。

環顧亞太區錄得的大部分投資活動均在強勁資金流的市場。該行分析顯示，今年第一季日本(涉及115億美元)、中國(涉及83億美元)和南韓(涉及43億美元)的交易佔總投資額逾70%。

在市況漸趨穩定及希望重新調配資金的需求下，全球投資者於第一季持續加大部署力度。新加坡的成交總額按年大増2.8倍，達到25億美元，主要受到涉及國際投資者的大額投資所帶動，包括安房地產投資OUE Bayfront核心資產的策略性投資，為國際資金流入亞太區的持續復甦提供信心。

投資澳洲地產的資金按年增加68%，達到32億美元，成交包括Investa及宏利收購Martin Metro Place South Tower。

仲量聯行亞太區資本市場部行政總裁Stuart Crow表示，每年第一季投資總額一般會較低，原因是會正值投資者會調整策略及物色新機會，今年的第一季也不例外。然而，去年第四季的成交量穩定，加上有歷來最高的資金部署入市，料復甦步伐會加快。

今年第一季，寫字樓仍是亞太區最大的商業地產市場，佔首季成交總額47%，按年上升2.5%。物流資產成交總額按年增加26%，佔總成交金額23%。商舖及酒店交投於首季佔總成交金額22%，按年增加5%；其餘8%為分層式住宅市場及其他物業的投資。

仲量聯行亞太區研究部主管Regina Lim表示，今年投入亞太區的資金料上升，成交量增加則受惠於本地強勁的資金流及亞太區市場對國際投資者具吸引力。該行預測亞太區今年成交總額將增加15%至20%，主要受到物流中心、數據中心及分層住宅市場的結構式改變。

亞太區寫字樓需求未明朗，成交量將繼續受影響，然而，對此市場的風險憂慮會為投資者創造機會。第一季大部份城市的寫字樓租賃交投仍然呆滯，但主要城市包括首爾、上海及新加坡的需求見上升。本行預期對靈活工作間、可持續發展及有效節能的商廈將吸引投資者吸納作長遠投資。

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