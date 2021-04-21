各個爭相接種疫苗，宅經濟褪色，Netflix周二公佈第一季度財務報告，新增訂閱遠遜預期，股價於市後時段一度重挫逾一成，最終報501.89美元，挫8.68%。

Netflix第一季度收入與預期相若，為71.6億美元；每股收益3.75美元，較預期佳；但全球付費用戶淨增數較預期620萬少逾3成，僅398萬，Netflix還預期本季度增加只約100萬用戶。

Netflix解釋，疫情迫使公司一些大牌節目和電影延期，導致用戶增長放緩，同時不認同競爭對手日漸增加，是造成用戶增長放緩的因素。疫情期間多間公司均加強網絡影片業務，包括迪士尼的Disney+和Hulu、AT&T的HBO Max、Apple TV+、Amazon Prime和Comcast NBCUniversal的Peacock。

Netflix認為競爭強度在本季度沒有實質性變化，亦不是造成差異的實質性因素，因為超額預測是在所有地區進行。

另外Netflix COO Greg Peters還表示，將繼續測試打擊密碼分享，聯席CEO Reed Hastings補充，公司會測試很多東西，但不會推出惡化用戶使用體驗的措施。過往Netflix一向亦未有採取大型措施來打擊共享密碼。

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